شكرا لقرائتكم تكريم خاص لتوتى قبل انطلاق مواجهة روما وريال مدريد.. صور وفيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كرم نادى روما الإيطالى، النجم السابق للفريق فرانشيسكو توتى وذلك قبل انطلاق مواجهة الذئاب أمام ريال مدريد الإسبانى، التى انطلق فى العاشرة مساء على ملعب "الأولمبيكو" فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أوروبا.

واحتفل روما وجماهيره بالنجم الكبير توتى لانصمامه لقاعة المشاهير فى النادى الإيطالى.

وضمن فريقا ريال مدريد روما التأهل رسميا للدور ثمن النهائى رسميا، بعد فوز فيكتوريا بلزن التشيكى على سيسكا موسكو الروسى 2-1.

وكان توتى قد اعتزل كرة القدم فى صيف عام 2017، بعد مسيرة حافلة مع روما والمنتخب الإيطالى، ويعمل حاليا فى منصب مدير النادى.



توتى يحيى الجماهير

توتى وكولاروف

توتى يصافح لاعبى روما

لقطة من التكريم

فرانشيسكو توتى

توتى