شكرا لقرائتكم فى أجواء باردة.. سيسكا يخسر أمام فيكتوريا بلزن ويؤهل الريال وروما لدور الـ16 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ضمن فريقا ريال مدريد الإسبانى وروما الإيطالى تأهلهما للدور ثمن النهائى من دوري أبطال أوروبا، عقب سقوط سيسكا موسكو الروسى أمام ضيفه فيكتوريا بلزن التشيكى بنتيجة 1/2، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات.

احرز هدفى فيكتوريا بلزن بروتشاتسكا وهيجدا فى الدقيقتين 56 و81، فيما احرز نيكولا فلاسيتش هدف سيسكا الوحيد فى الدقيقة العاشرة من ركلة جزاء.

وأنهى سيسكا موسكو آماله فى المنافسة على التأهل لدور الستة عشر بدورى الأبطال هذا الموسم بعد السقوط المخيب، حيث تجمد رصيده عند 4 نقاط استمر بها فى المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة السابعة مع تبقى مواجهة واحدة له، بفارق الأهداف فقط عن فيكتوريا بلزن صاحب المركز الرابع والأخير.

وأهدى الفريق الروسى التأهل للفريق الملكى و"الذئاب" حيث يتقاسم الثنائى ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط لكل منهما، ويلتقيان وجها لوجه فى العاشرة مساء اليوم، على ملعب "الأولمبيكو"، ضمن منافسات الجولة الخامسة.



أجواء اللقاء الباردة

لقطة من اللقاء

سيسكا وفيكتوريا بلزن



فيكتوريا بلزن

فرحة الهدف