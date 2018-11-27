شكرا لقرائتكم أياكس يتأهل لدور الـ16 من دورى الأبطال بهدفين فى مرمى أيك أثينا.. واشتباكات عنيفة مع الشرطة اليونانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأهل أياكس أمستردام الهولندى رسميا إلى دور الـ16 من دورى أبطال أوروبا، بعد أن حقق فوزا ثمينا خارج ملعبه على أيك أثينا اليونانى بهدفين دون رد، فى اللقاء الذى أقيم على ملعب "أثينا الأولمبى" فى الجولة الخامسة للمجموعة الخامسة من دور المجموعات لدورى الابطال.

سجل هدفى أياكس، الصربى دوشان تاديتش فى الدقيقتين 68 (من ركلة جزاء)، و72.

وشهدت المواجهة اشتباكات عنيفة بين الجماهير الهولندية والشرطة اليونانية.

واندلعت الاشتباكات بعد أن قام أحد مشجعى أيك برمى أحد الألعاب النارية على جماهير الفريق الهولندى، ومحاولة البعض منهم الإعتداء عليهم، مما تسبب فى إصابة عدد من المشجعين.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد أياكس إلى 11 نقطة ليضمن التأهل للدور الثانى، فيما يحتاج بايرن ميونخ للتعادل مع ضيفه بنفيكا البرتفالى ليبتحق بأياكس لدور الـ16.

تاديتش يحتفل بهدفه

العاب نارية

اشتباكات فى المدرجات

فرحة لاعبى أياكس



اياكس امستردام

أياكس يفوز على أيك اثينا



فرحة التأهل

احتفال لاعبى أياكس