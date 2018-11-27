شكرا لقرائتكم ستيرلينج وأجويرو فى هجوم مانشستر سيتى للقاء ليون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن بيب جوارديولا المدير الفنى لفريق مانشستر سيتى التشكيل الأساسى للمباراة التى تجمعه مع مضيفه ليون الفرنسى، والتى تقام على ملعب "بارك أولمبيك بارك ، فى إطار منافسات الجولة الخامسة من المجموعة السادسة لدور المجموعات من دورى الأبطال ويحتل السيتى صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط، فيما يأتى ليون ثانيا برصيد 6 نقاط. وجاء تشكيل السيتى كالتالى: حراسة المرمى: ايدرسون خط الدفاع: ووكر- ستونز - لابورت - زينشينكو خط الوسط: فيرناندينيو - رياض محرز - ديفيد سيلفا خط الهجوم: سانى - ستيرلينج - أجويرو

تشكيل مانشستر سيتى

شكرا لقرائتكم خبر عن ستيرلينج وأجويرو فى هجوم مانشستر سيتى للقاء ليون على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة سوبر كورة وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي سوبر كورة ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .