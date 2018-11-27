شكرا لقرائتكم سمير كمونة: الاهلى محتاج فرقة ومحمد يوسف معزور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ابدى سمير كمونة المحلل الفنى لقناة " on sport"، حزنه الشديد من تراجع نتائج وأداء ناديه السابق الأهلى، مؤكداً ان الفريق يحتاج فرقة كاملة، لا تقل عن 10 لاعبين لتدعيم صفوفه.

وكان الأهلى خسر اليوم فى الدورى امام المقاولون العرب بنتيجة 1-صفر، ضمن مؤجلات البطولة والتى أقيمت على استاد السلام.

وأضاف كمونة أثناء تحليله للمباراة، أن محمد يوسف المدير الفنى المؤقت للأهلى معزور، بسبب ضعف القدرات الفنية لمعظم العناصر المتاحة فى التشكيل الأساسى، مشيراً لعدم توافر عناصر مؤثرة على دكة البدلاء قادرة على صناعة الفارق.

وأكد كمونة أن وليد سليمان هو اللاعب الوحيد بصفوف الأهلى الذى يقوم بواجبه، مستغرباً من غياب الروح القتالية لباقى عناصر الفريق.