شكرا لقرائتكم محسن صلاح يهنئ لاعبى المقاولون العرب بالفوز على الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هنأ محسن صلاح رئيس نادى المقاولون العرب لاعبى فريق الكرة بغرفة الملابس بعد الفوز على فريق الاهلى بنتيجة هدف مقابل لاشى ومواصلة الانتصارات بقيادة عماد النحاس المدير الفنى للفريق .

وفاز فريق المقاولون العرب على نظيرة الاهلى بنتيجة هدف مقابل لاشئ بالمباراة التى جمعتهم على استاد السلام ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من بطولة الدورى الممتاز .

سجل أحمد على هدف المقاولون فى الدقيقة 83 لذلك يرتفع رصيد المقاولون العرب لـ20 نقطة ويصعد للمركز الخامس بجدول ترتيب الدورى الممتاز .