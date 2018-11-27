شكرا لقرائتكم تشكيل الأهلي المتوقع أمام المقاولون العرب الليلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدخل النادي الأهلي اختبارًا صعبًا حينما يواجه المقاولون العرب على ملعب السلام فى تمام الساعة السابعة مساءً، فى المواجهة التى تأتى ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من المسابقة.

يدخل الأهلى المباراة وهو فى المركز الثامن عشر "الأخير"، برصيد 11 نقطة جمعهم من 6 مباريات، ويتبقى له 9 مباريات مؤجلة، حيث تعذر لعب الأهلى لمبارياته بسبب مشاركته فى بطولة دورى أبطال افريقيا، التى خسرها فى الدور النهائي أمام الترجى التونسي.

ومن المنتظر أن يبدأ محمد يوسف المدير الفني للأهلي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : شريف إكرامي.

رباعى الدفاع : أيمن أشرف وسعد سمير وساليف كوليبالى وباسم على .

وفى الوسط يلعب الثنائى حسام عاشور وهشام محمد، حمودى وإسلام محارب.

الهجوم : وليد سليمان ومروان محسن.