شكرا لقرائتكم أحمد علي : الاهلي منافس قوي وفريق كبير بعيداً عن كبوته الأخيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى أحمد علي مهاجم المقاولون العرب سعادته البالغة بالفوز على الاهلي بهدف نظيف في المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ، الثلاثاء ، ضمن الجولة السادسة عشر للدوري ، موضحاً أن الفوز جاء نتيجة تخطيط ودراسة جيدة للمنافس الذى يُعاني خلال الفترة الماضية بعد خسارة بطولة أفريقيا والخروج من بطولة أفريقيا. وأكد أحمد علي صاحب هدف فوز المقاولون العرب على الاهلي أن الجهاز الفني لفريقه واللاعبين درسوا المنافس الأهلاوي جيداً وناقشوا الظروف الصعبة التى يعاني منها الاهلي مؤخراً ، موضحاً أن الاهلي "مش محظوظ" هذه الفترة بسبب نتائجه السيئة خلال الفترة الأخيرة. وأشار مهاجم المقاولون العرب في تصريحات لقناة "أون سبورت" إلى أنه شارك في الشوط الثاني بتعلميات من عماد النحاس المدير الفني الذى أخبره بأن عليه استغلال المساحات الموجودة في خط دفاع الاهلي ، وهو ما حدث حيث نجح في تسجيل هدف المباراة الوحيد من هجمة مرتدة تم تنفيذها بشكل جيد. وأوضح أحمد علي أن الاهلي منافس قوي وفريق كبير بعيداً عن كبوته الأخيرة التى نجح المقاولون في استغلالها جيداً بعدما ذاكر الأحمر جيداً طوال الفترة الماضية. ونفي أحمد علي أن تكون المباراة شهدت مناوشات بينه وبين حسام عاشور لاعب الاهلي ، مؤكداً أن عاشور لاعب كبير ولم يحدث بينهما أية مناوشات خلال اللقاء. وعن غيابه عن المنتخب بسبب عامل السن ، قال أحمد علي أنه يتمنّى بالطبع الأنضمام للمنتخب الاول لأن هذا شرف كبير ، موضحاً أنه يعيش فترة رائعة في المقاولون العرب خاصة وأنه يتبقي له هدف وحيد حتى يكون الهداف التاريخي للمقاولون ، وعلّق : لا تتحدوث كثيراً عن عامل السن لأن كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في العالم ويبلغ من العمر 33 عاماً!