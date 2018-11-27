شكرا لقرائتكم حازم امام: الأهلى لا يمتلك "كواليتى" عبد الله السعيد وأجايى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حازم امام عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة ان عماد النحاس استغل الحالة التى يظهر عليها الأهلى خلال الفترة الماضية.

وواصل الأهلى سلسلة نتائجه السلبية بهزيمة بهدف نظيف فى مباراة اليوم أمام المقاولون العرب ليفقد الثلاث نقاط ويتجرع الهزيمة الثانية فى الدورى الممتاز بعد هزيمة الاتحاد.

أضاف حازم امام ان احمد على مهاجم استطاع أن ينفذ ما خطط له بفتح مساحات من خلال طاهر محمد طاهر لينفرد بالكرة فى المرمى ويسجل الهدف، على عكس مروان محسن مهاجم الأهلى الذى يحتاج الى العودة الحقيقية للمستوى الذى عهدناه عنه.

وقال امام ان سعد سمير اخطأ لحظة الهدف بخروجه ووضه كوليبالى فى مواجهة فردية أمام كوليبالى ليسجل بكل أريحية، وشدد حازم امام على ان كل الفرق تواجه النادى الأهلى وتعى المشكلات التى تواجهه، وأوضح ان اللاعبين أمثال وليد سليمان لديهم الحلول لكنهم لن يستطيعون تقديم الحلول بشكل متتالى.

وأوضح ان اللاعبين يعانون من ضغوطات كبيرة خلال الفترة الحالية وهى السبب الرئيسي فى النتائج السلبية التى يتعرض لها الفريق حاليا، وأكد ان اللاعبين لديهم قدر كبير من عدم التركيز بسبب الانتقادات التى يتعرضون لها خارج الملعب.

وأوضح ان الأهلى تأثر بغياب عبد الله السعيد وجونيور أجايى حتى ناصر ماهر بعيدًا عن متوى الثنائى ولم يقدم ما يعوض النادى فى المباريات التى يخوضها، موضحًا أن "الكواليتى" الحالى للاعبين ليس بالقيمة التى يحتاجها الفريق.