شكرا لقرائتكم وفاة سلطان البرقان لاعب الهلال والاتفاق السابق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - توفي سلطان البرقان لاعب الهلال السابق يوم الثلاثاء عن عمر يناهز (35 عاماً) بعد مرض عضال ألم به لفترة طويلة أجبره على الخضوع للعلاج خارج السعودية قبل أن يفارق الحياة.

وقضى الراحل فترة طويلة خارج السعودية للعلاج من المرض، وعاد إلى الرياض في الأيام القليلة الماضية لاستكمال علاجه حتى فارق الحياة.

وقدم تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تعازيه لعائلة البرقان، وكتب على "تويتر": رحم الله اللاعب سلطان البرقان وأسكنه فسيح جناته... صادق العزاء والمواساة لأسرته وأهله.

ولعب البرقان في بداية مسيرته الرياضية مع الهلال الذي شارك في فئاته السنية وصولاً إلى الفريق الأول قبل الانتقال إلى الاتفاق موسم 2010-2011، وانتقل بعد ذلك إلى الشعلة موسم 2014-2015 وختم الموسم الأخير في مسيرته الرياضية بقميص نادي الرائد، قبل أن يعمل في التحليل الفني لمباريات الدوري السعودي.