شكرا لقرائتكم خبر عن عبد السلام يستمر فى تشكيل الزمالك بالبطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك بنسبة كبيرة على استمرار محمد عبد السلام مدافع الفريق فى التشكيلة الأساسية لمباراة الاتحاد السكندرى فى إياب دور الـ 16 للبطولة العربية يوم الجمعة المقبل وذلك بعد تألقه فى مباراتى الفريق أمام الداخلية والجونة بالدورى.

واستأنف الزمالك تدريباته صباح اليوم استعدادا للقاء الاتحاد السكندرى بالبطولة العربية يوم الجمعة المقبل بعدما حقق فوزا جديدا مساء الاثنين بمسابقة الدورى المصرى على حساب الجونة بثلاثية نظيفة ليواصل الهيمنة على صدارة البطولة برصيد 32 نقطة .

ورغم إمكانية مشاركة محمد عبد الغنى فى مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى لأن إيقافه لمدة 3 مباريات محلى فقط ولا يطبق على البطولة العربية لكن جروس ينوي استمرار محمد عبد السلام فى التشكيلة البيضاء بعد ظهوره بمستوى مميز .