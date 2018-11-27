شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. جملة فنية من الشيخ ونيدفيد تمثل خطورة على مرمى المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرر كريم نيدفيد لاعب الأهلى كرة عرضية أرضية أمام مرمى المقاولون العرب، بعد تبادل الكرة مع أحمد الشيخ، إلا أن العرضية مرت دون أن تجد من يسكنها الشباك فى الدقيقة 60 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على ملعب السلام ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري العام.

وضم تشكيل الأهلي كلاً من شريف إكرامي، كوليبالي وهشام محمد ووليد سليمان وأيمن أشرف وسعد الدين سمير وأحمد الشيخ وحسام عاشور وناصر ماهر وكريم نيدفيد وصلاح محسن.

وضم تشكيل المقاولون كلاً من حسن شاهين، إبراهيم حسن، محمد سمير، محمد طلعت، حسن الشامي، أحمد محمود، محمد سوسته، محمد مجلي، أحمد الشيمي، لويس إدوارد، وطاهر محمد طاهر.