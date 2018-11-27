شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. النحاس: حققت الفوز على "الأهلى" أفضل نادى فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب رضاه عن أداء فريقه بعد الفوز على الأهلى، مُشدداً أن فريقه استغل الحالة السيئة لأفضل فريق فى مصر وأفريقيا. وقال النحاس فى تصريحات لقناة أون سبورت: "واصلنا عروضنا الجيدة وحققنا الفوز على أفضل نادى فى أفريقيا بل فى العالم بالنسبة لى.. توقيت الدفع بأحمد على كان جيدا والحمد لله ربنا كرمنا وهو ينقص له هدف واحد ويصبح الهداف التاريخى للمقاولون العرب.

وعن حالة الأهلي أضاف النحاس ان الأهلي في كبوة ويمر بظروف صعبه بعد التعثر الافريقي والعربي وهو الامر الذي استغله فريقه في مباراة اليوم.

وفاز المقاولون علي الأهلي بهدف نظيف في المواجهة التي اقيمت بين الفريقين علي ملعب السلام والتي جاءت ضمت مباريات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري العام.