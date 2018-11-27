شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 27 / 11 / 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 27 / 11 / 2018 العديد من الأخبار الهامة أبرزها، الأهلى يواصل الترنّح ويخسر من المقاولون بهدف نظيف فى الدورى. الأهلي يواصل الترنّح ويخسر من المقاولون بهدف نظيف فى الدوري العامري: الأهلي يرفض محاولات البعض وضع النادي في مأزق أمام جماهيره اتحاد الكرة يعلن مواعيد الدوري الجديدة بعد قرعة أفريقيا صور.. الإصابات تداهم الزمالك قبل موقعة البطولة العربية.. إقرأ التفاصيل رئيس الجبلاية الأسبق: حسام حسن الأنسب للأهلى فى الفترة الحالية وزير الشاب والرياضة: الإعلام ضرورة لتحقيق التكامل في بناء الشخصية المصرية الزمالك يستقبل 9 ضيوف عربية قبل مواجهة الاتحاد.. اقرأ التفاصيل بتروجت يطالب "فييرا" بغلق ملف الاحتراف مؤقتًا الإسماعيلى يرتدى الزى البديل فى مواجهة بطل بوروندى بدورى الأبطال على ماهر يدخل ضمن ترشيحات الجونة لخلافة هشام زكريا

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