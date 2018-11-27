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حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 27 / 11 / 2018

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شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد المصرية اليوم الثلاثاء 27 / 11 / 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 27 / 11 / 2018  العديد من الأخبار الهامة أبرزها، الأهلى يواصل الترنّح ويخسر من المقاولون بهدف نظيف فى الدورى.

 

الأهلي يواصل الترنّح ويخسر من المقاولون بهدف نظيف فى الدوري

 

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