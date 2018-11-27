شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. طه إسماعيل: حزين على فريق الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف طه إسماعيل لاعب فريق الأهلى ومنتخب مصر السابق عن حزنه الشديد وكاد أن يبكى فى الحديث عن لاعبى فريق الأهلى خلال الفترة الماضية وخسارة الفريق الأحمر بطولتين فى أسبوع واحد.

وأضاف طه إسماعيل خلال تصريحاته على قناة "ON Sport" أن الجميع ما زال ينادى فى الوقت الحالى بضرورة تدعيم صفوف الأهلى بلاعبين سوبر، موضحًا أن الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى المقال يتحمل 15% فقط من إخفاق الأهلى فى البطولة الأفريقية والعربية، ويتحمل مدرب الأحمال نسبة 40%.

تابع نجم الأهلى السابق: "هناك العديد من اللاعبين لم يحصلوا على فرصة حقيقة مع الفريق وهذا يتحمله الجهاز الفنى السابق، وبتراكم تلك الأحداث أصبح الأهلى فى أزمة".