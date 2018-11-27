التشكيل الرسمى لمباراة روما ضد الريال فى دوري أبطال أوروبا

كتب عرفه الضبع أعلن سانتياجو سولارى، المدير الفنى لفريق ريال مدريد الإسبانى، وأوزيبيو دى فرانشيسكو مدرب روما الإيطالى، التشكيل الأساسى الذى يخوض المواجهة الحاسمة المقرر إقامتها على ملعب "الأولمبيكو"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات بمسابقة دورى أبطال أوروبا. ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب المجموعة السابعة برصيد 9 نقاط، متفوقًا بفارق...

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