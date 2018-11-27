رياضة | المقاولون يحقق رقمًا إيجابيًا أمام الأهلي لم يحدث منذ 22 عامًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المقاولون يحقق رقمًا إيجابيًا أمام الأهلي لم يحدث منذ 22 عامًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق المقاولون العرب فوزًا غاليًا ضد نظيره الأهلي بهدف دون رد في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويعتبر هذا الفوز الرابع على التوالي للمقاولون العرب هذا الموسم، حيث فاز على الانتاج الحربي 2-0، ثم كرر نفس النتيجة في فوزه على الداخلية، وحقق فوزًا عريضًا ضد الجونة بنتيجة 4-2، قبل أن يهزم الأهلي الليلة بهدف دون رد.

ولم يحقق المقاولون العرب 4 إنتصارات متتالية في الدوري الممتاز منذ عام 1996، أي منذ 22 عام تقريبًا

ويحتل المقاولون المركز الخامس في جدول الدوري برصيد 20 نقطة، بينما يتذيل الاهلي الترتيب برصيد 11 نقطة.