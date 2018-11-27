رياضة | مشاهدة مباراة ريال مدريد وروما اليوم بث المباشر - beIN SPORTS

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وكانت مباراة الأحد الأولى لسولاري كمدرب دائم للفريق، وجاءت مخالفة لما قدمه ريال خلال المباريات الأربع التي فاز بها حين تولى المهمة مؤقتاً بعد إقالة جولن لوبيتيغي.

وأتى فوز إيبار بعد أن هيمن على اللقاء تماما وسط معاناة دفاعية لفريق سولاري رغم عودة قلب الدفاع الفرنسي رافايل فاران، ومشاركته إلى جانب قائدالفريق سيرخيو راموس الذي كان الجمعة موضع اتهام بتسريبات "فوتبول ليكس" بسقوطه في فحص للمنشطات على هامش نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2017 وهو ما نفاه فريقه واللاعب نفسه.

ستقام مباراة ريال مدريد ضد روما، علي ملعب "الأولمبيكو" في تمام العاشرة بتوقيت مصر الحادية عشر بتوقيت السعودية، وستذاع المباراة عبر فضائية بي إن سبورتس إتش دي 1 – bein sports HD 1، وسيتولي التعليق على المباراة المعلق رؤوف خليف.

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث المباشر لمباراة ريال مدريد ضد رومال في دوري أبطال أوروبا عبر البث المباشر على موقع الخليج 365 الرياضي.

بالنسبة لسولاري "الأمر لا يتعلق بالبحث عمن يجب توجيه اللوم إليه (...) كل شيء قابل للإصلاح. فزنا بأربع مباريات متتالية، قمنا بأمور جيدة فعلاً، وعلينا أن نعود إلى ذلك"، بحسب ما أشار بعد المباراة.

ومن المؤكد أن ريال كان يمني النفس بنتيجة أفضل قبل مواجهته روما الذي سيضمن تأهله إلى ثمن النهائي بتعادل أو حتى بخسارة شرط عدم فوز سسكا موسكو الروسي على ضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي.

ولا تشكل مباراة الملعب الأولمبي تهديداً لوضع النادي الملكي في المجموعة التي يتصدرها بتسع نقاط وبفارق المواجهة المباشرة مع روما (فاز ذهابا 3-صفر)، إذ أنه سيتأهل الى ثمن النهائي كمتصدر للمجموعة في حال جدد فوزه على فريق المدرب اوزيبيو دي فرانشيسكو، كما أنه سيضمن بطاقته حتى في حال الخسارة شرط عدم فوز سسكا الذي يملك 4 نقاط.

لكن الخسارة أمام روما بعد سلسلة من أربعة انتصارات متتالية على نادي العاصمة الإيطالية، سيزيد الضغط على سولاري ولاعبيه وعلى رأسهم القائد راموس الذي بدا منزعجاً تماماً من المستوى الذي قدمه الفريق أمام إيبار حين قال "عندما لا تتمكن من مجاراة منافسك، تصبح فريقا مبتذلاً".