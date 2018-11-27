رياضة | يلا شوت .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وروما بث مباشر .. Yalla Shoot

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يلا شوت .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وروما بث مباشر .. Yalla Shoot كشف سانتياجو سولاري المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، عن التشكيل الرسمي لفريقه والذي سيخوض به مباراته أمام روما الإيطالي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري ابطال اوروبا. وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي: يلا شوت .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وروما بث مباشر .. Yalla Shoot حراسة المرمى : كورتوا خط الدفاع : كارفخال - راموس - فاران - مارسيلو خط الوسط : كروس - مودريتش - يورينتي - فاسكيز خط الهجوم : بنزيما - جاريث بيل بينما يبدأ روما المباراة بتشكيل مكون من: يلا شوت .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وروما بث مباشر .. Yalla Shoot حراسة المرمي : أولسن خط الدفاع : فلورينزي ، مانولاس ، فازيو ، كولاروف خط الوسط : نزونزي ، كريستانتي ، جنجيز ، زانيولو خط الهجوم : الشعراوي ، شيك يلا شوت .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وروما بث مباشر .. Yalla Shoot

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