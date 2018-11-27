رياضة | منذ إقالة لوبيتيجي.. "الهدوء" يعُم في أرجاء ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منذ إقالة لوبيتيجي.. "الهدوء" يعُم في أرجاء ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إسبانية، أنه منذ 28 يوم قد تغير الوضع في نادي ريال مدريد، حيث صار الهدوء والرأسٌ البارد هو المطلوب حالياً قبل اتخاذ القرارات.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإنه لا يوجد أي نهج آخر يمكن أن يتخذه الريال، وسيكون الشهر المقبل حاسما لتقدم ريال مدريد في ثلاث مسابقات، وبعيدا عن نقاط الضعف الجسدية والتكتيكية، هناك مجموعة ضعيفة في التشكيلة الأساسيه مع لاعبين بشخصيات ضعيفة والبعض يفتقد حس كرة القدم.

ولا يخفي أحد في النادي قلقه، لكنهم يعلمون أنه في غضون شهر واحد، ستكون حالة النادي في الليجا ودوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية، أكثر وضوحاً.

بعد إقالة جولين لوبيتيجي، ليس هناك بديل سوى الانتظار ورؤية كيف تتغير ديناميكية الفريق أو انتظار وصول سوق الشتاء، حيث نادراً ما كان فلورنتينو بيريز نشيطاً في هذه الفترة.