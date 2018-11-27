رياضة | أهم الأخبار الساخنة في برشلونة اليوم الثلاثاء 27 نوفمبر 2018

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم الأخبار الساخنة في برشلونة اليوم الثلاثاء 27 نوفمبر 2018 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد برشلونة الإسباني اليوم الثلاثاء الموافق 27 نوفمبر 2018 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها تحذير فان جال المدير الفني السابق للنادي الكتالوني من استعادة نيمار نجم باريس سان جيرمان وأهم تصريحات إرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق ونجوم الفريق قبل مواجهة آيندهوفن اليوم في دوري أبطال أوروبا.

وإليكم أهم أخبار برشلونة الساخنة اليوم :

- فيدال يعلق على حلق شعره إذا توج البرسا بدوري الأبطال

أكد الدولي التشيلي أرتورو فيدال نجم برشلونة الإسباني أنه لن يراهن على حلق شعره إذا توج بدوري أبطال أوروبا.

وقال فيدال خلال المؤتمر قبل مواجهة إندهوفن بدوري الأبطال: "بكل تأكيد بعودة المصابين سيكون البارسا أقوى بكثير ، ننتظر عودة الجميع ، بالنسبة لرافينها فأتمنى له عمليه ناجحه وعوده قريبة".

وأكمل: "لن أراهن على شيء، لن أحلق شعري بحال تحقنا لدوري الابطال".

وأردف: "حلق شعري إن فزنا بدوري الأبطال؟ لا لا، حتى لحظة اعتزالي فلن احلق شعري ابدا، اريد الفوز بدوري الأبطال لكن طريقة حلق شعري هذا اسلوبي و انا احبه".

- خط الوسط صداع في رأس فالفيردي

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن إرنيستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة الإسباني يشعر بحيرة كبيرة من أجل مركز خط الوسط.

ووفقًأ لما ذكرته صحيفة سبورت الكتالونية فإن فالفيردي يشعر بالأزمه في مركز الوسط، حيث أن المدرب سيعتمد على تشكيلة ثابته لتعويض غياب رافينها ألكانتارا وسيرجي روبيرتو للإصابة.

- فالفيردي : إصابة رافيينا كانت مفاجئة وهدف ديمبلي مهم للغاية

أكد إرنيستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة الإسباني أنه لا أحد يحب وجود الإصابات في فريقه ولويس سواريز دائما من بعد الإصابات يعود أكثر قوة وبأداء أقوى.

وقال فالفيردي خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة إندهوفن بدوري الأبطال: "إصابة رافينها لا تعني الدخول مباشره لسوق الانتقالات، على المسؤولين في الادارة عن فريق كرة القدم تحليل الوضع".

وواصل: "إصابة رافينها كانت مفاجئه لنا، وريكي بويج ، اوريول بوسكيتس والعديد من الاسماء الشابه في الماسيا لهم مستقبل كبير، بالطبع سنستخدمهم الان بعد هذه الاصابات ولاننسى إلينا ودينس سواريز".

وتابع: "هدف ديمبيلي ضد اتليتكو كان مهم للغايه، لقد جعلنا نخرج بنقطه بدلاً عن الخسارة كذلك على الصعيد الشخصي هو هدف خاص له وسيدعمه معنوياً".

وأكمل: "ديمبيلي دائما ما يحاول إعطاء كل ما لديه و مساعدة الفريق عندما يدخل لأرضية الملعب، وهو قادر على تغيير مجريات أي مباراة فور دخوله .. أنه موهوب".

- فان جال : عودة نيمار ليست جيدة لبرشلونة

كشف الهولندي لويس فان خال المدير الفني السابق لبرشلونة الإسباني عن رأيه بشأن ما يثار حول إمكاتنية عودة النجم البرازيلي نيمار دا سيفا إلى صفوف البارسا مرة أخرى.

وفال فان خال في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء: "لا أعتقد أن عودة نيمار ستكون جيدة بالنسبة للبارسا، نيمار مازال لاعباً شاباً قيد التطور، ويجب عليه أن يتعلم كيفية اللعب الجماعي".

وأختتم بقوله: "نيمار هو لاعب فردي بشكل مبالغ به، لذلك على البارسا أن يكون حذراً إذا كان يريد إستعادته".

- فالفيردي : برشلونة لا يتأثر بغياب أحد

أكد إرنيستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة الإسباني أن الإصابات تقلل من خيارات المدرب في القائمة الرسمية ولكن برشلونة لا يتأثر بغياب أحد، حيث غاب ميسي "الأفضل" واستطاع الفريق الإنتصار بدونه.

وقال فالفيردي خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة إندهوفن الهولندي بدوري الأبطال: "سنحاول تجاوز مشكل الإصابات بنفس العزيمة لتحقيق الانتصارات".

وأضاف: "بالتأكيد بعودة المصابين جميعاً يكون فريقنا أقوى !".

وتابع: "لا أستطيع تأكيد مشاركة كوتينهو او راكيتيتش ١٠٠٪ ، بعد التدريبات الأخيرة سنحدد ذلك ، بكل تأكيد نحن بحاجتهم".

وأكمل: "لايهمني التفكير في الراحة الان ، هدفي أن ننتصر اليوم ونضمن التأهل في المركز الأول .. فنحن نعرف جيداً الفرق من أن تتأهل متصدراً المجموعه او الثاني ! علينا ان نفوز غداً ولا شيء غير ذلك".

وكشف بقوله: "من الصعب تعويض سواريز الكل يعلم بأنه من افضل اللاعبين في العالم ولكن سنجد حلاً لتخطي ذلك".

وبسؤاله.. راكيتيتش يتمنى أن يجدد عقده بالفريق؟ أجاب "نعلم كيف تسير الأمور في الأندية الكبيرة ، الموسم طويل و سنرى ماذا سيحدث".

- فيدال : مباراة آيندهوفن صعبة وهذا ما يحتاجه ديمبلي

كشف أرتور فيدال نجم وسط برشلونة الإسباني أن الذي ينقص زميله بالفريق الفرنسي عثمان ديمبيلي هو الحب من الجميع.

وقال فيدال خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة إندهوفن الهولندي بدوري الأبطال: "ميسي هو الافضل في العالم والأخطر في الملعب سواءاً أرتاح قبل المباريات أو شارك في كل المباريات، علينا فقط أن نساعده في الملعب ليقوم بواجبه".

وأضاف: "الهولنديين لايمكن أن تأمن لهم في الملعب أنهم يلعبون بقتاليه وبكل فخر للدفاع ان قمصانهم، المباراة ستكون صعبه".

وتابع: "يتم الحديث بكثرة عن الأمور التي تقع خارج الملعب، و ليس الأمور التي تقع بداخله، ديمبيلي لاعب مهم في الفريق و بالمزيد من الثقة سيكون مهما اكثر، يحتاج الحب و الاهتمام".

وأردف: "انا في قمة السعاده الان ، سجلت اهداف مع البارسا ، وأبنائي يشعرون بسعادة وهذا مايهمني أكثر".

واختتم: "كان لي الحظ للدخول في قلوب محبي البارسا، أعلم أن هناك اشياء مهمة قادمة، الافضل قادم".

- راكيتيتش : ديمبلي لاعب موهوب وفالفيردي مجتهد وهادئ

يرى النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش، لاعب وسط برشلونة أن الاختيار بين فريقه السابق اشبيلية أو الحالي البارسا مثل الاختيار بين مواطنه لوكا مودريتش أو زميله ليونيل ميسي ولذلك لن يجيب عن النادي الأقرب له.

وقال راكيتيتش في تصريحات صحفية: "من أتقبل أكثر دورتموند أو مدريد " دورتموند "، شتيجن أو نوير (لن أجيب)، البارسا يحقق دوري الأبطال أو كرواتيا تحقق بطولة أوروبا سأختار كرواتيا".

وأضاف: "ديمبيلي؟ ليس من السهل التواجد في النادي الأفضل في العالم، حيث الضغوط الكبيرة من كل صوب. هو لاعب موهوب بإمكانيات كبيرة، لكنه بحاجة للمزيد من الوقت حتى يقدم مستواه الذي يعرفه الجميع".

وواصل: "نتطلّع لتحقيق الأبطال، لكن الليجا كذلك مهمّة بالنسبة لنا. النادي نجح بتحقيق الابطال مرة واحدة في ذات الموسم الذي حققنا به الليغا خلال تواجدي هنا".

وتابع: "أنا فخور بأن يدربني شخص بمواصفات فالفيردي، أهم خطوة للفريق هي تجديد عقد المستر، هو يعلم ماذا يحتاج الفريق على كافة الأصعدة".

واختتم: "فالفيردي مدرب مجتهد وهادئ، لا يتوقف عن العمل، هو عاشق للتفاصيل ويريد من الفريق تقديم الأفضل في كل لقاء. أنا أثق به ويعلم ما ينتظره ويتوقعه مني".