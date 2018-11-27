رياضة | البث المباشر لمباراة ريال مدريد - روما .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وروما بث مباشر اون لاين | يلا شوت | كورة ستار

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البث المباشر لمباراة ريال مدريد - روما .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وروما بث مباشر اون لاين | يلا شوت | كورة ستار

سنلتقى الليلة مع مباراة ريال مدريد و روما فى دورى المجموعات لدورى أبطال أوروبا، وهى مباراة هامة لكلا الفريقين، حيث يبلغ رصيد كل منهما حالياً تسع نقاط، ويسع كل منهما إلى الفوز ليضمن الصعود إلى الدور التالى، ريال مدريد تلقى هزيمة مفاجئة فى الدورى الأسبانى بثلاثية نظيفة، تحت قيادة مديره الفنى الجديد، ويأمل الليلة فى استعادة الثقة، والفوز على روما ليضمن الصعود، قبل مباراته القادمة مع سيسكا موسكو.

البث المباشر لمباراة ريال مدريد - روما .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وروما بث مباشر اون لاين | يلا شوت | كورة ستار