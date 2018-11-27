شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعين بخبير لوائح دولى لحل أزمة «أنطوى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مسؤولو نادى الزمالك الاستعانة بخبراء لوائح دوليين، للاستفسار عن موقف عقد الغانى جون أنطوى، مهاجم فريق مصر المقاصة، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل. وعلمت «المصرى اليوم» أن إدارة النادى تريد معرفة قانونية البند المنصوص عليه فى عقد جون أنطوى مع مصر المقاصة بعدم بيعه لأى ناد فى مصر، فى يناير المقبل.

ولن يتمكن النادى الفيومى من الاستغناء عن أنطوى، فى يناير بسبب العقد المبرم بينه وبين النادى الأهلى، حينما انتقل اللاعب من صفوف الفريق الأحمر إلى النادى الفيومى بشكل نهائى، حيث يمكن للمقاصة الاستغناء عن خدماته فى يناير لأحد الأندية الخارجية فقط أما فى نهاية الموسم فسيكون له الحق فى تسويقه، سواء محلياً أو خارجياً.

يسعى مسؤولو الزمالك، فى الساعات القليلة المقبلة، لحسم قانونية التعاقد مع اللاعب من عدمه، وذلك بعدما أبدى السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للفريق، إعجابه بإمكانيات النجم الغانى التهديفية.

كان المدرب السويسرى قد طلب ضرورة التعاقد مع مهاجم أجنبى فى يناير المقبل، لتدعيم خط الهجوم، بسبب منافسة القلعة البيضاء فى العديد من البطولات هذا الموسم. وسجل جون أنطوى هذا الموسم مع مصر المقاصة 6 أهداف فى بطولة الدورى، مما جعله محط أنظار العديد من الأندية التى تسعى للحصول على خدماته.

فى شأن مختلف، أبلغ أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بالنادى، محمود عبدالرحيم «جنش»، حارس مرمى الفريق، برفض فكرة رحيله نهائيًا عن القلعة البيضاء فى يناير المقبل.

وشدد أمير مرتضى على تمسك الزمالك بالحارس الدولى، لاسيما بعد العروض التى تلقاها من السعودية خلال الفترة الأخيرة، وأوضح له أن النادى لن يتعاقد مع حارس جديد فى الفترة المقبلة.

كان جنش قد تألق مع القلعة البيضاء، فى الفترة الماضية، خاصة أمام الجونة فى المباراة التى أقيمت أمس الأول، وانتهت بفوز الأبيض بنتيجة 3/0، وتصدى لركلة جزاء إلى جانب تصديه للعديد من الكرات الصعبة على مدار الموسم حتى الآن.

فى نفس السياق، رفض مجلس الإدارة عودة الثنائى مصطفى محمد، المعار إلى طلائع الجيش، وأحمد داودا، لاعب وسط الفريق المُعار أيضًا إلى الاتحاد السكندرى، ويفضل مسؤولو الفارس الأبيض استمرار الثنائى مع ناديهما حتى نهاية الموسم.

على جانب آخر، عقد السويسرى كريستيان جروس، جلسة مع لاعبى الفريق فى تدريبات الأمس، حيث أشاد بما قدموه فى لقاء الجونة وطالبهم بالتركيز فى لقاء الاتحاد فى البطولة العربية للتأهل إلى دور ربع النهائى.

ويعود محمد عبدالغنى، مدافع الفريق، مرة أخرى ليدعم خط الدفاع، أمام الاتحاد السكندرى، فى المباراة المقرر لها الجمعة المقبل، ضمن منافسات إياب دور الـ 16 فى بطولة كأس زايد لأندية الأبطال. ويعانى الفارس الأبيض من أزمة فى خط الدفاع خلال الفترة الأخيرة، لاسيما بعد غياب محمود حمدى «الونش»، عن الفريق بسبب تعرضه للإصابة مع المنتخب الوطنى. من المنتظر أن يعود محمود عبدالعزيز، لاعب وسط الفريق، إلى التشكيلة مرة أخرى أمام زعيم الثغر، من أجل تعويض غياب طارق حامد.