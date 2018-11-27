شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواصل ترنحه و يسقط في فخ الهزيمة أمام المقاولون العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حقق فريق المقاولون العرب، الفوز على مُضيفه الأهلي بهدف نظيف، في المباراة التي أقميت مساء اليوم على ملعب السلام، في إطار منافسات الأسبوع السادس عشر من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.

وأجرى محمد يوسف، المدير الفني، والذي يتولّى قيادة الفريق بشكل مؤقت، تغييرًا اضطراريًا في الدقيقة الثامنة، بنزول مروان محسن، بدلاً من صلاح محسن الذي تعرض لإصابة.

وبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من: شريف إكرامي، سعد سمير، وساليف كوليبالي، وأيمن أشرف، وكريم نيدفيد، وحسام عاشور، وهشام محمد، ووليد سليمان، وأحمد الشيخ، وناصر ماهر، وصلاح محسن.

واحرز أحمد علي كامل، هدف المباراة الوحيد لصالح المقاولون في الدقيقة 82 من زمن المباراة بعد دخوله ملعب المباراة بدقائق معدودة.

بتلك النتيجة توقف رصيد الأهلي عند النقطة 11 في المركز الأخير، من 7 مباريات، بينما ارتفع رصيد المقاولون الى النقطة 20 ويصعد الى المركز السادس من جدول المسابقة.