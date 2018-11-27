bein sport لايف | مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ويونج بويز بث مباشر لايف HD | كورة اون لاين | يلا شوت Bein Matchمشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ويونج بويز Manchester United vs Young Boys في تشامبيونزليج 2019-2018 مباشرة اليوم علي قناة بي أن سبورت HD2 تعليق علي محمد علي , حيث يستضيف ملعب أولدترافورد معقل الشياطين الحمر فريق مانشستر يونايتد في مدينة مانشستر بإنجلترا , مباراة تجمع يونج بويز السويسري مع الشياطين الحمر فريق مانشستر يونايتد علي ملعبهم ووسط جمهورهم في مباراة يبحث فيها اليونايتد عن محاولة تقليل الفارق بينه وبين المتصدر يوفنتوس وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا 2018-2019 , المباراة ستقام في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة , مباراة مانشستر يونايتد وليون تقودها صافرة الحكم الألماني فيليكس بريتش , حيث تقام مساء اليوم الثلاثاء، واحدة من ثماني مباريات تقام مساءً ضمن الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، والتي يواجه خلالها فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي نظيره يانج بويز السويسري، في حين تقام المباريات الثماني الأخرى مساء الغد.
bein sport لايف | مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ويونج بويز بث مباشر لايف HD | كورة اون لاين | يلا شوت Bein Match
لقاء في تشامبيونزليج اليوم - مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ويونج بويز
ويدخل فريق مانشستر يونايتد المباراة في المركز الثاني بالمجموعة الثانية والأخيرة برصيد سبع نقاط، متأخراً عن القمة التي يتربع عليها يوفنتوس بفارق نقطتين فقط، وهو نفس الفارق مع ملاحقه فالنسيا، وذلك بعد أن حقق الفريق الإنجليزي الفوز في مباراتين وتعادل لقاء وحيد وخسر آخر. على الجانب الآخر، يدخل فريق يانج بويز اللقاء في المركز الرابع والأخير بالمجموعة الأخيرة، برصيد نقطة وحيدة فقط متأخراً بفارق أربع نقاط كاملة عن صاحب المركز الثالث فالنسيا، وذلك بعد أن فشل الفريق السويسري في تحقيق أي فوز خلال أربع جولات وتعادل في لقاء وحيد وخسر اثنين. وقد التقى كلا الفريقين خلال لقاء وحيد فقط جاء بالجولة الأولى من دور المجموعات للنسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب سويس وانكدورف بسويسرا، واستطاع الضيوف مانشستر يونايتد، من تحقيق الفوز بثلاثة أهداف دون مقابل، في حين ألغيت مباراتين كان من المقرر خوضهما بنسخة 1958. ويسعى فريق مانشستر يونايتد لمواصلة نغمة الانتصارات التي تمكن من استعادتها بالجولة السابقة على حساب فريق يوفنتوس، ومواصلة الحفاظ على المركز الثاني على الأقل إذا نجح يوفنتوس في تحقيق الفوز على فالنسيا، والاقتراب من التأهل، والهروب من ملاحقة الفريق الإسباني.
bein sport لايف | مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ويونج بويز بث مباشر لايف HD | كورة اون لاين | يلا شوت Bein Match
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