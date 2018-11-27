bein sport لايف | مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ويونج بويز بث مباشر لايف HD | كورة اون لاين | يلا شوت Bein Match

bein sport لايف | مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ويونج بويز بث مباشر لايف HD | كورة اون لاين | يلا شوت Bein Match

لقاء في تشامبيونزليج اليوم - مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ويونج بويز

ويدخل فريق مانشستر يونايتد المباراة في المركز الثاني بالمجموعة الثانية والأخيرة برصيد سبع نقاط، متأخراً عن القمة التي يتربع عليها يوفنتوس بفارق نقطتين فقط، وهو نفس الفارق مع ملاحقه فالنسيا، وذلك بعد أن حقق الفريق الإنجليزي الفوز في مباراتين وتعادل لقاء وحيد وخسر آخر. على الجانب الآخر، يدخل فريق يانج بويز اللقاء في المركز الرابع والأخير بالمجموعة الأخيرة، برصيد نقطة وحيدة فقط متأخراً بفارق أربع نقاط كاملة عن صاحب المركز الثالث فالنسيا، وذلك بعد أن فشل الفريق السويسري في تحقيق أي فوز خلال أربع جولات وتعادل في لقاء وحيد وخسر اثنين. وقد التقى كلا الفريقين خلال لقاء وحيد فقط جاء بالجولة الأولى من دور المجموعات للنسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب سويس وانكدورف بسويسرا، واستطاع الضيوف مانشستر يونايتد، من تحقيق الفوز بثلاثة أهداف دون مقابل، في حين ألغيت مباراتين كان من المقرر خوضهما بنسخة 1958. ويسعى فريق مانشستر يونايتد لمواصلة نغمة الانتصارات التي تمكن من استعادتها بالجولة السابقة على حساب فريق يوفنتوس، ومواصلة الحفاظ على المركز الثاني على الأقل إذا نجح يوفنتوس في تحقيق الفوز على فالنسيا، والاقتراب من التأهل، والهروب من ملاحقة الفريق الإسباني.

bein sport لايف | مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ويونج بويز بث مباشر لايف HD | كورة اون لاين | يلا شوت Bein Match