أحمد على يتقدم بالهدف الأول للمقاولون العرب في الأهلي

أحرز أحمد على لاعب المقاولون العرب الهدف الأول في مرمى الأهلي بالدقيقة 83، في المباراة التي تقام على ملعب السلام ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من الدوري المصري الممتاز.

وضم تشكيل الأهلي كلاً من شريف إكرامي، كوليبالي وهشام محمد ووليد سليمان وأيمن أشرف وسعد الدين سمير وأحمد الشيخ وحسام عاشور وناصر ماهر وكريم نيدفيد وصلاح محسن.

وضم تشكيل المقاولون كلاً من حسن شاهين، إبراهيم حسن، محمد سمير، محمد طلعت، حسن الشامي، أحمد محمود، محمد سوسته، محمد مجلي، أحمد الشيمي، لويس إدوارد، وطاهر محمد طاهر.

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