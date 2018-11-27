حصلت الطفلة كنزي أحمد يوسف عبدالرحمن أبووردة على المركز الأول فى بطولة الجمهورية فى لعبة “الجمباز فردي”.

يذكر أن البطلة كنزي تبلغ من العمر 7 سنوات، وهي من مركز ديرب نجم محافظة الشرقية

حضر التصفيات النهائيه عدد كبير من عائلة الطفلة وعلي راسها جدها يوسف ابو ورده مدير الادارة التعليمة بمنيا القمح والذي عبر عن بالغ سعادته بحصول حفيدته على المركز الأولعلي مستوي الجمهورية في لعبة “الجمباز فردي” .

شكرا لقرائتكم خبر عن كنزي أحمد يوسف تحصد المركز الأول ببطولة الجمهورية فى لعبة “الجمباز” على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة وكالة أنباء أونا وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي وكالة أنباء أونا ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .