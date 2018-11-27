شكرا لقرائتكم تعديلات بالجملة فى تشكيل مانشستر يونايتد أمام يونج بويز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن البرتغالى جوزيه مورينيو المدير الفنى لفريق مانشستر يونايتد تشكيل فريقه للمواجهة أمام ضيفه يونج بويز السويسرى، فى إطار الجولة الخامسة من المجموعة الثامنة لدور المجموعات من دورى الأبطال، والتى تقام فى الساعة العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "أولد ترافورد".

واجرى مورينيو عدة تعدلايت على التشكيل، حيث أشرك أنطونيو فالنسيا للمرة الأولى هذا الموسم، بالإضافة إلى فيل جونز فى الدفاع، وكلا من فيلاينى وفريد فى وسط الملعب، واستبعد من قائمة اللقاء اليكسيس سانشيز.

ويحتل اليونايتد المركز الثانى فى المجموعة برصيد 7 نقاط، فيما يحتل الفريق السويسرى المركز الرابع برصيد نقطة وحيدة.

حراسة المرمى : ديفيد دى خيا

خط الدفاع : فالنسيا - سمولينج - جونز - لوك شو

خط الوسط : ماتيتش - فيلاينى - فريد

خط الهجوم : لينجارد - مارسيال - راشفورد