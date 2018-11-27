شكرا لقرائتكم رونالدو وديبالا يقودان يوفنتوس أمام فالنسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف ماسيمو اليجرى المدير الفنى ليوفنتوس عن تشكيل البيانكونيرى لمواجهة فالنسيا الإسبانى، والتى تنطلق فى العاشرة من مساء اليوم الثلاثء، على ملعب "يوفنتوس آرينا" فى الجولة الخامسة للمجموعة الثامنة من دور المجموعات لدورى أبطال أوروبا.

ويقود الثلاثى كريستيانو رونالدو، باولو ديبالا، وماريو ماندزوكيتش الخط الهجومى لليوفى فى لقاء اليوم.

ويتصدر يوفنتوس المجموعة برصيد 9 نقاط، بفارق نقطتين عن مانشستر يونايتد الثانى، فيما يحتل فالنسيا المركز الثالث برصيد 5 نقاط.

وجاء تشكيل يوفنتوس كاملا للقاء كالتالى:

حراسة المرمى: تشيزنى

خط الدفاع: كانسيلو - كيلينى - بونوتشى - اليكس ساندرو

خط الوسط: بنتاتنكور - بيانيتش - ماتويدى

خط الهجوم: ديبالا - رونالدو - ماندزوكيتش