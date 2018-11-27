شكرا لقرائتكم بايرن ميونخ بالقوة الضاربة أمام بنفيكا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن نيكو كوفاتش المدير الفنى لفريق بايرن ميونخ التشكيلة الرسمية التى سيخوض به الفريق اللقاء أمام ضيفه بنفيكا البرتغالى، ضمن مباريات الجولة الخامسة للمجموعة الخامية من دور المجموعات لدورى أبطال أوروبا، والتى تقام على ملعب "آليانز آرينا" فى العائرة مساء اليوم.

ويغيب عن البايرن فى لقاء اليوم للإصابة كلا من الفرنسى كينجسلى كومان والكولومبى خاميس رودريجيز، والإسبانى تياجو الكانتارا.

ويحتل البايرن صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط، فيما يحتل بنفيكا المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

وجاء تشكيل الفريق البافارى كاملا كالتالى:

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: كيميتش - بواتينج - سولى - الابا

خط الوسط: رافينيا - روبن - جوريتسكا - ريبيرى

خط الهجوم: مولر - ليفاندوفسكى