شكرا لقرائتكم التشكيل الرسمى لمواجهة روما وريال مدريد.. استبعاد إيسكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن دى فرانشيسكو وسانتياجو سولارى المديران الفنييان لفريقى روما وريال مدريد تشكيل المباراة المقرر اقامتها بين الفريقين على ملعب "الأوليمبيكو" فى تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة السابعة لدور المجموعات من دورى الأبطال

واستبعد سولارى من لقاء اليوم النجم إيسكو، من قائمة الريال للقاء اليوم.

ويحتل الريال صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط بفارق الأهداف عن روما الثانى.

روما

حراسة المرمى: أولسن

خط الدفاع: فلورينزى - فازيو - مانولاس - كولاروف

خط الوسط: كريستانتى - زانيولو - نزونزى - أوندير

خط الهجوم: باتريك شيك - الشعراوى



تشكيل روما

ريال مدريد

حراسة المرمى: كوروتوا

خط الدفاع: كارباخال - راموس - فاران - مارسيلو

خط الوسط: كروس - مودريتش - يورينتى - فاسكيز

خط الهجوم: بيل - بنزيما