شكرا لقرائتكم جماهر الأهلى لمؤمن زكريا : أمضي الفلوس مش كل حاجة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب عدد من جماهير النادي الأهلي المتواجدة في ملعب السلام لحضور مواجهة الفريق الأحمر امام المقاولون العرب، مؤمن زكريا صانع العاب الفريق والذي ينتهي تعاقده مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري بتجديد عقده.

وقال أحد الجماهير لمؤمن زكريا:" أمضي يا مؤمن الفلوس مش كل حاجة ..لو مشيت مش هترجع تاني لمستواك وهتواجه مصير عدد من اللاعبين مثل ابراهيم سعيد"

في الوقت الذي قامت الجماهير بتحية مؤمن زكريا الذي بادلهم التحية ووعدهم بأنهاء ملف تجديده.

واستبعد الجهاز الفني للاهلي مؤمن زكريا من مواجهة الذئاب والتي تأتي ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري العام.