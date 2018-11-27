شكرا لقرائتكم سموحة يعلن التعاقد مع باسم مرسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصل مسئولو نادي سموحة على موافقة نظرائهم فى الزمالك، على طلب استعارة باسم مرسى مهاجم الفريق الأبيض، بعد انتهاء تجربة اعارته فى اليونان، من جانبه قال طارق يحيي المدير الفني لسموحة :"حصلنا على موافقة الزمالك لاستعارة باسم مرسي ويتبقي فقط حسم الأمور بشكل رسمي بين ادارة الناديين"

وكان النادى السكندرى قد دخل فى مفاوضات مع اللاعب بعد فسخ إعارته مع لاريسا اليونانى بسبب التجنيد، لضمه فى شهر يناير المقبل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، إلا أنه مازال مرتبط مع الزمالك بعقد يمتد حتى عام 2020