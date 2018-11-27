شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يرتدى الزى البديل فى مواجهة بطل بوروندى بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفر الأجتماع الفنى لمباراة الإسماعيلى وماسيجير نيجوزى البوروندى، الذى عقد منذ قليل على ارتداء الدراويش الطاقم البديل باللون الأبيض والسروال الأبيض والجوارب البيضاء فيما سيرتدى ماسيجير قميصه الأساسى باللون الأصفر والسروال الأسود والجوارب الصفراء. شهد الاجتماع الفنى الاتفاق على عدة أمور التى من المقرر الالتزام بها خلال المباراة التى ستجمع الفريقين فى الثالثة من عصر غدٍ الأربعاء فى ذهاب دور الــ64 ببطولة دورى أبطال أفريقيا، على ستاد أوروكوندو وسط حضور الجماهير.

شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يرتدى الزى البديل فى مواجهة بطل بوروندى بدورى الأبطال على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .