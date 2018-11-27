شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. لاعبة الأهلى لليد المحترفة فى فرنسا تدعم الأحمر أمام المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مروة عيد لاعبة منتخب مصر ونادى نيس الفرنسى لكرة اليد عن أن فريق الكرة بالأهلى يحتاج الدعم الدائم من جمهوره بعد الكبوة التى تعرض لها الفريق خلال الفترة الأخيرة والتواجد الدائم بالمدرجات والبداية بمواجهة الأهلى والمقاولون العرب .

وأعلن محمد يوسف المدير الفنى للأهلى تشكيل فريقه لمباراة المقاولون العرب بعد قليل على ملعب السلام فى المواجهة المقامة بينهما ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من بطولة الدورى العام.

وضم التشكيل كلاً من شريف إكرامى، كوليبالى وهشام محمد ووليد سليمان وأيمن أشرف وسعد الدين سمير وأحمد الشيخ وحسام عاشور وناصر ماهر وكريم نيدفيد وصلاح محسن