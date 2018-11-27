شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواصل الترنّح ويخسر من المقاولون بهدف نظيف فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل فريق الأهلى عروضه الباهتة وخسر من المقاولون العرب بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب السلام ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدورى العام.

سجل أحمد على هدف المقاولون فى الدقيقة 83، وبذلك يتجمّد رصيد الأحمر عند 11 نقاط ويبقى فى المركز الأخير وله 9 مباريات مؤجلة، فيما يرتفع رصيد المقاولون العرب لـ20 نقطة ويصعد للمركز الخامس.

وبذلك يواصل الأهلى عروضه السيئة للغاية بعدما خسر بطولة أفريقيا أمام الترجى التونسى قبل أن يخرج الفريق من البطولة العربية أمام الوصل الإماراتى وفى أول مباراة له محلية بعد "صدمتي" أفريقيا والعرب يخسر من المقاولون العرب.

وقاد محمد يوسف مسئولية تدريب الأهلى فى مباراة الليلة حيث تولّى المسئولية بشكل مؤقت عقب إقالة كارتيرون على خلفية النتائج السيئة.

الشوط الأول

ويضم تشكيل الأهلى كلاً من شريف إكرامي، كوليبالى وهشام محمد ووليد سليمان وأيمن أشرف وسعد الدين سمير وأحمد الشيخ وحسام عاشور وناصر ماهر وكريم نيدفيد وصلاح محسن.

فيما يضم تشكيل المقاولون العرب، حسن شاهين، إبراهيم حسن، محمد سمير، محمد طلعت، حسن الشامي، أحمد محمود، محمد سوستة، محمد مجلي، أحمد الشيمي، لويس إدوارد، وطاهر محمد طاهر.

بداية حماسية من جانب الفريقين بُغية إحراز هدف التقدم لكن واجه الأهلى سوء حظ واضح بعدما تعرض صلاح محسن للإصابة ليُغادر الملعب باكيًا بعدما أجبرته الإصابة على الخروج لعدم القدرة على استكمال المباراة وشارك بدلاً منه مروان محسن.

وبمرور الوقت نشط أداء الأهلى وضغط على المقاولون فى منطقة مرماه ولاحت أكثر من فرصة لوليد سليمان وأحمد الشيخ ومروان محسن لكن غياب التركيز حال دون تسجيل هذه الفرص لأهداف حقيقية خاصة فى ظل الرقابة الصارمة من دفاع ذئاب الجبل.

فى المقابل لعب المقاولون العرب على الهجمة المرتدة مُستغلاً سرعات طاهر محمد طاهر وأحمد الشيمى وأن كانت هجمات المقاولون ما زالت معدومة الخطورة.

فى دقائق الشوط الأول الأخيرة حاول الأهلى الوصول لمرمى حسن شاهين لكن "اللمسة الأخيرة" ما زالت تنقص الجزء الهجومى فى الفريق الأحمر لاسيما فى ظل التأميم الدفاعى الجيد من المقاولون ونال حسن الشامى بطاقة صفراء للخشونة مع وليد سليمان وبعدها انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثانى حماسية بشكل واضح من جانب الفريقين فالمقاولون الذى لعب بطريقة دفاعية إلى حد كبير فى الشوط الأول هاجم بقوة فى انطلاقة الشوط الثانى وتعاطف القائم مع شريف إكرامى عندما تصدى لتسديدة صاروخية من طاهر محمد طاهر.

بعدها سيطر الأهلى على مجريات الأمور ومنقطة وسط الملعب وحاول ناصر ماهر تسديد أكثر من كرة لكنها جاءت بعيدًا عن الشباك، كما سدد كريم نيدفيد كرة قوية جاءت على بعد سنتيمترات من القائم ثم لعب كريم نيدفيد كرة عرضية رائعة لم تجد من يتابعها ويُسجل منها هدفًا فى شباك المقاولون.

واصل الأهلى الضغط المتوصل على مرمى المقاولون العرب وتصدى حسن شاهين لأكثر من فرصة خطرة وشارك إسلام محارب بدلاً من ناصر ماهر فى الدقيقة 74.

ونال أحمد الشيخ بطاقة صفراء لأحمد الشيخ فى الدقيقة 81 للخشونة، ثم شارك محمد شريف بدلاً من حسام عاشور فى الدقيقة 82

فى الدقيقة 83 نجح أحمد على فى تسجيل هدف المقاولون العرب فقد تلقى على تمريرة سحرية راوغ فيها كوليبالى وسدد الكرة بيسراه على شمال شريف إكرامى مُسجلاً الهدف الاول لذائب الجبل.

حاول الأهلى تسجل هدف التعادل لكنه فشل فى ذلك لينتهى اللقاء بفوز المقاولون العرب بهدف نظيف.