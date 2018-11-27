شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يدخل ضمن ترشيحات الجونة لخلافة هشام زكريا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل على ماهر المدير الفنى السابق لفريق سموحة دائرة الترشيحات لتولى المهمة الفنية لفريق الجونة خلفًا لهشام زكريا الذى تقدم باستقالته من المهمة أمس بعد تراجع النتائج وآخرها أمس الإثنين الخسارة من الزمالك بثلاثية .
وجاءت استقالة هشام زكريا بعد شعوره بوجود سوء توفيق يلازمه خلال الفترة الأخيرة، ورغم تمسك نادر شوقى رئيس النادى ببقاء زكريا لكن الأخير فضل الرحيل.
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