شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. عرضية متقنة من الحاوى وصلاح يهدر فرصة هدف الأهلى الأول فى شباك الذئاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل وليد سليمان، صانع ألعاب الأهلى، كرة عرضية متقنة أمام مرمى المقاولون العرب، إلا أن صلاح محسن لم يتمكن من ترجمتها لهدف أول للمارد الأحمر فى شباك ذئاب الجبل بالدقيقة 3 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على ملعب السلام ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري العام.

وضم تشكيل الأهلي كلاً من شريف إكرامي، كوليبالي وهشام محمد ووليد سليمان وأيمن أشرف وسعد الدين سمير وأحمد الشيخ وحسام عاشور وناصر ماهر وكريم نيدفيد وصلاح محسن.

وضم تشكيل المقاولون كلاً من حسن شاهين، إبراهيم حسن، محمد سمير، محمد طلعت، حسن الشامي، أحمد محمود، محمد سوسته، محمد مجلي، أحمد الشيمي، لويس إدوارد، وطاهر محمد طاهر.