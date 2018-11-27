شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. طاهر يسدد قذيفة على مرمى الأهلى وإكرامى بالمرصاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سدد طاهر محمد طاهر، مهاجم المقاولون العرب، كرة صاروخية على مرمى الأهلى، أمسك بها شريف إكرامى فى الدقيقة 41 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على ملعب السلام ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري العام.

كما سقط ناصر ماهر داخل منطقة جزاء ذئاب الجبل، إلا أن الحكم جهاد جريشة أشار باستمرار اللعب وعدم احتساب ركلة جزاء.

وضم تشكيل الأهلي كلاً من شريف إكرامي، كوليبالي وهشام محمد ووليد سليمان وأيمن أشرف وسعد الدين سمير وأحمد الشيخ وحسام عاشور وناصر ماهر وكريم نيدفيد وصلاح محسن.

وضم تشكيل المقاولون كلاً من حسن شاهين، إبراهيم حسن، محمد سمير، محمد طلعت، حسن الشامي، أحمد محمود، محمد سوسته، محمد مجلي، أحمد الشيمي، لويس إدوارد، وطاهر محمد طاهر.