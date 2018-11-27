شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. جماهير الأهلى تُحيى ذكرى شهداء بورسعيد فى الدقيقة 74 أمام المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيت جماهير الأهلى ذكرى شهداء حادث بورسعيد، فى الدقيقة 74 من عمر مباراة المقاولون العرب التى تجمعهما حاليًا على ملعب السلام ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري العام.

وضم تشكيل الأهلي كلاً من شريف إكرامي، كوليبالي وهشام محمد ووليد سليمان وأيمن أشرف وسعد الدين سمير وأحمد الشيخ وحسام عاشور وناصر ماهر وكريم نيدفيد وصلاح محسن.

وضم تشكيل المقاولون كلاً من حسن شاهين، إبراهيم حسن، محمد سمير، محمد طلعت، حسن الشامي، أحمد محمود، محمد سوسته، محمد مجلي، أحمد الشيمي، لويس إدوارد، وطاهر محمد طاهر.