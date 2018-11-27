شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. دويتو بين ناصر ماهر ووليد سليمان تنتهى بقذيفة على مرمى المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل الثنائى وليد سليمان وناصر ماهر لاعبا الأهلى الجمل الفنية المتقنة بينهما، وسدد الحاوى قذيفة مرت بجوار قائم مرمى المقاولون العرب فى الدقيقة 20 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على ملعب السلام ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري العام.

وضم تشكيل الأهلي كلاً من شريف إكرامي، كوليبالي وهشام محمد ووليد سليمان وأيمن أشرف وسعد الدين سمير وأحمد الشيخ وحسام عاشور وناصر ماهر وكريم نيدفيد وصلاح محسن.

وضم تشكيل المقاولون كلاً من حسن شاهين، إبراهيم حسن، محمد سمير، محمد طلعت، حسن الشامي، أحمد محمود، محمد سوسته، محمد مجلي، أحمد الشيمي، لويس إدوارد، وطاهر محمد طاهر.