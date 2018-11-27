الامارات | تعرف الى سبب فسخ عقد اللاعب عبد الله موسى مع نادي الجزيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف الى سبب فسخ عقد اللاعب عبد الله موسى مع نادي الجزيرة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أيدت هيئة التحكيم الرياضي في اتحاد كرة القدم خلال اجتماعها الأخير بمقر الاتحاد في دبي، قرار لجنة فض المنازعات بفسخ عقد اللاعب عبد الله موسى مع نادي الجزيرة، مرجعة قرارها في هذا الخصوص بماوصفته بسبب رياضي عادل دون أن تكشف عنه، ورفضت في ذات الوقت المطالبات المالية التي تقدم بها اللاعب ضد النادي.
وقررت الهيئة أيضا إحالة اللاعب الى لجنة الانضباط..
وكان نادي الجزيرة قد تقدم بطلب الى لجنة فض المنازعات في اتحاد الكرة بفسخ عقد عبد الله موسى بسبب ما وصفه بارتكابه مخالفات ضد النادي.
واخذت قضية عبد الله موسى ونادي الجزيرة حيزا واسعا في الأوساط الرياضية المحلية في الفترة الماضية.
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