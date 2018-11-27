شكرا لقرائتكم خبر عن ربيع ياسين يرفض تولي محمد يوسف الإدارة الفنية للأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال نجم النادي الأهلي ربيع ياسين، إن خسارة الأهلي بطولتين وراء بعض «عمل ربكة»، ولكن «الأهلي شبعان بطولات وأكثر نادي في أفريقيا حاصل على البطولة».

وقال «ياسين» في برنامج «الملعب جوه»، اليوم الاثنين، إن الأهلي بحاجة لصفقات مميزة، بجانب جهاز فني يكون من أفضل أحسن 10 مدربين على مستوى العالم.

وأضاف «ياسين» أن الأهلي يحتاج لمدير فني أجنبي، رافضا تولي محمد يوسف الإدارة الفنية بكاملها.