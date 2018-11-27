شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الاهلي الأسبق: ضعف رؤية باتريس كارتيرون سبب تدني مستوى الفريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الكابتن شريف عبدالمنعم، نجم القلعة الحمراء سابقا، إن تدني رؤية المدير الفني السابق، باتريس كارتيرون، سبب تدني وتراجع مستوى الفريق الاول لكرة القدم

وقال في مداخلة لبرنامج «الملعب جوه» مع عصام شلتوت، اليوم الاثنين، إن «الإصابات التي ضربت الفريق لم نراها من قبل، ولأول مرة تحدث»، متسائلا: «من السبب في ذلك؟».

وأشار إلى أنهم «نبهوا كثيرا إدارة الفريق الفنية لضرورة اللعب هجوم لإثبات تواجدك في الملعب، وهذا لم يحدث أو ينفذه».

وطالب إدارة الأهلي بإحضار مدير فني على أعلى مستوى لتعود القلعة الحمراء لعهدها السابق.