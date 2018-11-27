شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الاهلي الأسبق: ضعف رؤية باتريس كارتيرون سبب تدني مستوى الفريق والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الكابتن شريف عبدالمنعم، نجم القلعة الحمراء سابقا، إن تدني رؤية المدير الفني السابق، باتريس كارتيرون، سبب تدني وتراجع مستوى الفريق الاول لكرة القدم
وقال في مداخلة لبرنامج «الملعب جوه» مع عصام شلتوت، اليوم الاثنين، إن «الإصابات التي ضربت الفريق لم نراها من قبل، ولأول مرة تحدث»، متسائلا: «من السبب في ذلك؟».
وأشار إلى أنهم «نبهوا كثيرا إدارة الفريق الفنية لضرورة اللعب هجوم لإثبات تواجدك في الملعب، وهذا لم يحدث أو ينفذه».
وطالب إدارة الأهلي بإحضار مدير فني على أعلى مستوى لتعود القلعة الحمراء لعهدها السابق.
شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الاهلي الأسبق: ضعف رؤية باتريس كارتيرون سبب تدني مستوى الفريق على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة المصرى اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي المصرى اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .