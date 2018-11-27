شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى يونس: «المصري» سيجري عدة صفقات مع لاعبين «جعانين كورة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مصطفى يونس، القائم بأعمال المدير الفني بالنادي المصري، إنه وضع قرار بقاءه من استمراره بيد إدارة النادي المصري، مضيفا: «أنا تحت أمرهم».

وقال «يونس» في مداخلة هاتفية لبرنامج «الملعب جوه» مع عصام شلتوت، إن النادي المصري سيجري عدة صفقات مع لاعبين «جعانين كورة»، مشيدا بإدارة المصري ووصفها بـ«الإدارة المحترمة».

وأضاف: «علمت لاعبي المصري إزاي يقفوا على الكرة أساسيات الكرة وبنشتغل على نقاط ضعف الفرق الأخرى، وسأشحن العامل النفسي والتكتيكي داخل الملعب».