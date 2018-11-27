انت الان تتابع تفاصيل خبر صحيفة كتالونية تفجر قنبلة مدوية حول مستقبل نيمار والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 27 نوفنبر 2018 07:37 مساءً - فجرت صحيفة كتالونية قنبلة من العيار الثقيل، تتعلق بمستقبل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، "أيقونة" نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وأحد أفضل اللاعبين على الساحة العالمية.

وزعمت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، الاثنين، أن نيمار اتفق مع إدارة نادي العاصمة الفرنسية على الرحيل في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة؛ أي بعد نهاية الموسم الجاري.

وأوضحت أنه تم الاتفاق على رحيل نجم الكرة البرازيلية عن ملعب "حديقة الأمراء"، مقابل 200 مليون يورو، مشددة في الوقت ذاته على أن برشلونة دخل في محادثات أولية من أجل استعادة نجمه السابق.

وأشارت إلى أنه في حال عدم نجاح العملاق الكتالوني في إتمام الصفقة بنجاح وإعادة اللاعب إلى "كامب نو"؛ فإن نيمار سوف ينتقل إلى صفوف الغريم التقليدي ريال مدريد.

وصيف عام 2017، أبرم العملاق الباريسي أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم؛ بانتدابه نيمار من البلوغرانا، في صفقة بلغت قيمتها 222 مليون يورو؛ هي قيمة فسخ عقد اللاعب مع برشلونة.

وبحسب مراقبين، فإن سان جيرمان ليس مضطراً لبيع نجمه البرازيلي، وفي حال وافق على ذلك فإنه يرغب في هذه الحالة بإفساح المجال أمام النجم الفرنسي الواعد كيليان مبابي بالاستحواذ على النجومية وحمل الفريق الباريسي على عاتقه، في ظل تألقه اللافت في العامين الأخيرين.

وإضافة إلى بزوغ نجمه مع "الباريسي"، نجح مبابي في قيادة منتخب فرنسا للتتويج ببطولة كأس العالم، التي أقيمت صيف هذا العام في روسيا، للمرة الثانية في تاريخه، بعد نسخة 1998، كما توّج بجائزة أفضل لاعب صاعد في المونديال، علاوة على كونه أحد المرشحين بقوة للفوز بجائزتي "الكرة الذهبية" لأفضل لاعب في العالم سنوياً، و"الفتى الذهبي" لأفضل لاعب تحت 21 عاماً.