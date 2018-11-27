انت الان تتابع تفاصيل خبر "الآسيوي" يقترح هذا الحل لدعم فلسطين ضد انتهاكات "إسرائيل" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 27 نوفنبر 2018 07:37 مساءً - اقترح المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم "تشكيل فريق عمل من أجل التعامل مع الانتهاكات الإسرائيلية بحق الكرة الفلسطينية"، خلال اجتماع المكتب التنفيذي الذي عقد الثلاثاء في العاصمة العُمانية مسقط، عشية حفل توزيع الجوائز السنوية للاتحاد الآسيوي للعبة.

وأعلن الاتحاد القاري دعمه المطلق لنظيره الفلسطيني في مواجهة الانتهاكات التي تعرض لها من الجانب الإسرائيلي، كما أدان بشكل كامل تلك الانتهاكات بحق الرياضة الفلسطينية ومنشآتها.

بدوره قال رئيس الاتحاد الآسيوي سلمان بن إبراهيم آل خليفة: "سوف نبحث مع الاتحاد الدولي لكرة القدم إنشاء فريق عمل من أجل التعامل فوراً مع هذا الأمر".

وأكمل موضحاً: "سوف يكون هذا الفريق إجرائياً ويضم في عضويته الأمناء العامين في الاتحاد الدولي والاتحاد الآسيوي والاتحاد الأوروبي والاتحاد الفلسطيني والاتحاد الإسرائيلي، حيث سيجتمع ويقوم باقتراح حلول".

وأعرب عن أمله في أن "يتحقق أمر إيجابي من خلال فريق العمل لدعم الأخوة في فلسطين"، مشدداً على أن "التزامنا كامل بدعم موقف الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم".

وكانت الجمعية العمومية التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) قد أجَّلت اتخاذ قرار بشأن الطلب الفلسطيني بمعاقبة أندية إسرائيلية تلعب مبارياتها في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.

ودأب الاتحاد الفلسطيني للعبة على المطالبة بمعاقبة "إسرائيل" ما لم تشطب هذه الأندية الإسرائيلية في مستوطنات الضفة الغربية، التي يعتبرها المجتمع الدولي منطقة محتلة.

ويحظر دستور الفيفا أن تقيم دولةٌ أنديةً لكرة القدم في أراضي دولةٍ أخرى عضوة في "الفيفا"، ومشاركتها في المباريات، دون موافقة الدولة العضوة في "أكبر منظومة كروية بالعالم".

وتوجد 6 أندية إسرائيلية في مستوطنات؛ هي: معاليه أدوميم (شرقي القدس)، وأرئيل (شمالي الضفة الغربية)، وكريات أربع (جنوبي الضفة)، وجفعات زئيف (شرقي القدس)، وبكعات هيردين (شرقي الضفة الغربية)، وأورانيت (شمالي الضفة الغربية).