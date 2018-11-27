انت الان تتابع تفاصيل خبر "نهائي القرن" سيقام في هذا الموعد خارج الأرجنتين والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 27 نوفنبر 2018 07:37 مساءً - أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، الثلاثاء، إقامة إياب الدور النهائي من كأس ليبرتادوريس بين الغريمين الأرجنتينيين ريفر بليت وبوكا جونيورز، في الثامن أو التاسع من ديسمبر المقبل، على ملعب سيتم تحديده لاحقاً خارج الأرجنتين، وذلك بعدما تم تأجيل اللقاء الناري في أكثر من مناسبة بسبب شغب الجماهير.

وشدد الاتحاد القاري في بيان رسمي، عقب الاجتماع، الذي ضم رئيس "كونميبول" الباراغوياني أليخاندرو دومينيغيز ورئيسي ريفر بليت وبوكا جونيورز، على أن هذا القرار يُعد "رهناً بقرار محكمة التأديب".

ولم يوضح البيان مدى إمكانية حضور الجماهير للقاء المرتقب بين الفريقين، وذلك بعد اعتداء جماهير ريفر بليت على حافلة بوكا جونيورز قبل موقعة الإياب التي كانت مقررة على ملعب "المومينتال".

بدورها ذكرت صحيفة "غلوبو" البرازيلية، أن الاتحاد اللاتيني يدرس إقامة "السوبر الكلاسيكو" في قطر أو أمريكا أو الباراغواي، في إطار الخيارات المعروضة بعد قرار نقل النهائي خارج الأرجنتين.

وكان من المقرر أن يقام إياب نهائي كوبا ليبرتادوريس، مساء السبت الماضي، إلا أن قيام جماهير ريفر بليت بأعمال شغب تسبب في تأجيل اللقاء في مناسبتين، قبل أن يتم تأجيل اللقاء 24 ساعة، ثم جاء الإعلان بتأجيل المواجهة حتى إشعار آخر.

وفي خضم تلك الأحداث أصدر بوكا جونيورز بياناً أكد من خلاله استناده إلى المادة الـ18 في لوائح كونميبول المنظمة لبطولاته، والتي تشدد على فرض سلسلة من العقوبات تتدرج من التحذير إلى إلغاء المباريات واستبعاد الفريق الذي تقوم جماهيره بأعمال شغب من البطولات.

وكانت تلك المادة ذاتها هي التي عانى منها بوكا جونيورز خلال أحداث سابقة، أدت إلى استبعاده من بطولة كوبا ليبرتادوريس عام 2015، عقب أعمال شغب من جماهيره أمام ريفر بليت، في دور الـ16، ما يعني أن الفريق يطالب باعتباره فائزاً باللقاء وبطلاً للكأس القارية.

يُذكر أن جماهير ريفر بليت رشقت حافلة بوكا جونيورز بالزجاجات والحجارة، وهو ما تسبب في تحطم نوافذ الحافلة وإصابة عدد من لاعبي الفريق المنافس، كما تسبب إطلاق قوات الشرطة لقنابل الغاز لتفريق الجماهير في إصابة عدد من لاعبي بوكا جونيورز باختناق.

تجدر الإشارة إلى أن مباراة ذهاب الدور النهائي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، على ملعب "لا بومبونيرا"، معقل بوكا جونيورز، ليتأجل الحسم إلى موقعة الإياب، التي ستعرف تتويج أحد الغريمين بالكأس القارية، فضلاً عن ضمان مشاركته في مونديال الأندية.