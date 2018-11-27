انت الان تتابع تفاصيل خبر هذه مخرجات اجتماع تنفيذية الاتحاد الخليجي في مسقط والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 27 نوفنبر 2018 07:37 مساءً - قررت اللجنة التنفيذية لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم في اجتماعها التشاوري، الثلاثاء، بالعاصمة العُمانية، عقد الجمعية العمومية غير العادية، في الـ30 من ديسمبر المقبل في مسقط.

وكشف الاتحاد الكويتي لكرة القدم، في بيان صحفي، أن الجمعية العمومية المقبلة سوف تناقش توصيات المكتب التنفيذي لكأس الخليج لتعديل بعض مواد النظام الأساسي.

وعقد الاجتماع التشاوري للجنة التنفيذية في مسقط على هامش حفل توزيع جوائز الاتحاد الآسيوي للعبة، بحضور رئيس الاتحاد الخليجي، القطري حمد بن خليفة آل ثاني، والأمين العام للاتحاد الكويتي محمد خليل، ورئيس الاتحاد العُماني سالم الوهيبي، ونائبه جاسم الشكيلي، ورئيس الاتحاد العراقي عبد الخالق مسعود، والأمين العام للاتحاد اليمني حميد الشيباني.

ويُعد تحديد موعد انطلاق "خليجي 24" على سلم أولويات الجمعية العمومية المقبلة، فضلاً عن مناقشة جميع الأمور المتعلقة بالاتحاد واللوائح الخاصة بالنسخة المقبلة لكأس الخليج العربي التي ستقام في الدوحة بعد أن أقرتها اللجنة التنفيذية خلال آخر اجتماع لها.

وفي 4 سبتمبر المنصرم، منح الاتحاد الخليجي للعبة، قطر شرف استضافة النسخة المقبلة من كأس الخليج، بعدما تنازلت الدوحة عن تنظيم النسخة السابقة؛ احتفاءً برفع الإيقاف الدولي عن الكويت.

تجدر الإشارة إلى أن "كأس الخليج" تُقام مرة كل عامين في دول الخليج العربية، وأقيمت أول نسخة منها في عام 1970 بمملكة البحرين.

وتُعد الكويت صاحبة الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة الخليجية؛ بواقع 10 ألقاب، مقابل 3 لكل من قطر والسعودية والعراق، في حين ظفرت عُمان والإمارات باللقب بمناسبتين.