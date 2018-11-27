انت الان تتابع تفاصيل خبر الاتحاد الآسيوي يصفع تركي آل الشيخ ويرفض مقترحه والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 27 نوفنبر 2018 07:37 مساءً - رفضت لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في اجتماعها الذي احتضنته العاصمة العُمانية مسقط، الاثنين، طلب الاتحاد البحريني للعبة مشاركة نادي المحرق في النسخة المقبلة من الدوري السعودي للمحترفين.

وقال نائب رئيس الاتحاد القاري، سعود المهندي، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس لجنة المسابقات، إن الأسباب التي طرحها الاتحاد البحريني لا يُمكن أن تؤهل فريقاً بحرينياً للعب في الدوري السعودي، مستنداً في ذلك إلى وجود مادة في النظام الأساسي للفيفا تتضمن بالتفصيل الأسباب المطلوبة للسماح لأحد الأندية باللعب في دوري دولة أخرى.

وشدد المهندي على أن لجنة المسابقات رأت أن تلك الأسباب غير متوافرة في حالة الطلب البحريني، معلناً رفض الاتحاد الآسيوي الطلب البحريني في نهاية المطاف.

وكان رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، تركي آل الشيخ، قد أعلن قبل شهرين مشاركة نادٍ بحريني وآخر كويتي في الدوري السعودي، بحسب تقارير صحفية سعودية.

وخرجت تلك التقارير بعد اجتماع ضم "آل الشيخ" مع رئيسي الاتحادين الكويتي والبحريني لكرة القدم أحمد اليوسف وعلي آل خليفة على الترتيب، أواخر سبتمبر المنصرم، حيث تم الاتفاق على مشاركة نادٍ من كلا البلدين في البطولة السعودية.

وأشارت وسائل إعلام سعودية- آنذاك- إلى أن الاجتماع نتج عنه مشاركة المحرق البحريني في الدوري السعودي، في حين لم تحسم بعد هوية الفريق الكويتي حيث تنحصر التوقعات بين ناديي "الكويت" والقادسية.

فكرة "آل الشيخ" لاقت معارضة واسعة من رواد مواقع التواصل والشبكات الاجتماعية، مؤكدين أنها "ستظلم أندية الدرجات الدنيا وستحد كثيراً من بروز مواهب كروية سعودية".

وشدد هؤلاء على أن فكرة آل الشيخ موجودة بالفعل؛ في إشارة إلى البطولة الخليجية للأندية الأبطال أو أبطال الكؤوس، في حين دافع البعض عن مشاركة ناديين كويتي وبحريني في الدوري السعودي، مستشهدين بمشاركة أندية من ويلز بالدوري الإنجليزي الممتاز.

تجدر الإشارة إلى أن الدوري السعودي يعرف حالياً مشاركة 16 فريقاً، ولم يسبق أن شارك فيه أي نادٍ خارجي منذ انطلاقه عام 1976.